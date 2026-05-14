Carlo Ancelotti renueva su contrato como técnico de la Selección de Brasil hasta 2030

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La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó la extensión del vínculo de Carlo Ancelotti con la Verdeamarela por cuatro años más, garantizando su continuidad hasta la Copa del Mundo de 2030 y reforzando la confianza en el técnico italiano de cara al Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 12:25 PM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 02:43 PM.