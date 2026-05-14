Carlo Ancelotti renueva su contrato como técnico de la Selección de Brasil hasta 2030

Carlo Ancelotti, de 66 años, firmó una nueva extensión con la Selección de Brasil que lo mantendrá al mando hasta la Copa del Mundo de 2030. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció el jueves que el entrenador italiano, el más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, continuará al frente de la Verdeamarela por cuatro años más, en medio de la preparación para el Mundial 2026.
El anuncio llega después de una temporada inaugural complicada, con resultados modestos en la fase de clasificación sudamericana que provocaron la salida de los entrenadores locales Fernando Diniz y Dorival Júnior. La renovación de Ancelotti representa un voto de confianza en su experiencia y visión táctica, y lo convierte en el primer director técnico extranjero que dirige a Brasil de manera permanente desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965.
Brasil, actual pentacampeón mundial, se encuentra en el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Escocia y Haití. La continuidad de Ancelotti busca consolidar una estrategia a largo plazo que permita a la selección brasileña competir al más alto nivel en los próximos torneos internacionales.
En un comunicado oficial, la CBF destacó el “compromiso, continuidad y confianza” que la federación deposita en Ancelotti, subrayando que su trayectoria y palmarés internacional son fundamentales para “llevar a la Selección brasileña aún más lejos”.
El técnico italiano debutó al mando de Brasil en junio del año pasado, y aunque los primeros resultados fueron modestos, su historial en Europa —siete títulos de la Liga de Campeones— le otorga una credibilidad única en el fútbol mundial.
Con la renovación, Brasil asegura una dirección estable hasta la Copa del Mundo de 2030, lo que permitirá al cuerpo técnico planificar con antelación la generación de talentos y la implementación de un estilo de juego coherente con la tradición ofensiva del país.