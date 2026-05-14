Chino Huerta confía en su futuro mundialista pese a la derrota en la final de la Copa de Bélgica

Chino Huerta atraviesa un momento decisivo en su carrera. Tras superar una pubalgia y dos cirugías, el jugador del Anderlecht volvió a sumar minutos en la liga belga, aunque el escenario no fue el más favorable: vivió la derrota en la final de la Copa de Bélgica frente al Union Saint‑Gilloise.
Aunque el resultado fue amargo, sus declaraciones posteriores al encuentro reflejan confianza y determinación. Consciente de que la lista definitiva de 26 futbolistas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está por cerrarse, Huerta mantiene la ilusión de ser considerado. "Físicamente cada fin de semana me voy sintiendo mejor. Hoy queda demostrado que estoy bien", afirmó el jaliciense.
El jugador subrayó que, si bien el resultado del partido no está en sus manos, sí controla su desempeño: "No lo sé, eso sí que no está en mis manos. Lo que está en mis manos es seguir mostrando, seguir teniendo minutos". Así, se mostró tranquilo y enfocado, disfrutando su regreso después de meses complicados.
Tras seis meses de ausencia, Huerta reapareció en los entrenamientos y partidos oficiales, demostrando que su recuperación avanza y que cada minuto en cancha fortalece sus aspiraciones mundialistas. Su prioridad ahora es recuperar ritmo competitivo y ayudar al Anderlecht en el cierre de temporada.
El Mundial 2026 está a semanas de comenzar y el "Chino" sabe que su oportunidad dependerá de su desempeño en Bélgica. Aunque la derrota en la Copa fue dolorosa, su regreso a la actividad mantiene viva la ilusión de representar al Tri en casa, simbolizando la lucha contra el tiempo y la resiliencia de un jugador que quiere escribir el primer capítulo de su historia en una Copa del Mundo.