Chino Huerta confía en su futuro mundialista pese a la derrota en la final de la Copa de Bélgica

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El extremo mexicano, recién recuperado de una pubalgia y dos cirugías, asegura estar en condiciones físicas para pelear por un puesto en la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, a pesar de la amarga pérdida ante el Union Saint‑Gilloise.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 04:34 PM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 04:50 PM.