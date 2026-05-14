Cristiano Ronaldo se une a LiveModeTV como socio estratégico y accionista

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El futbolista portugués y empresario Cristiano Ronaldo se incorpora al canal de streaming deportivo LiveModeTV, con el objetivo de ampliar su presencia internacional antes del Mundial de la FIFA 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 12:25 PM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 02:53 PM.