Cristiano Ronaldo se une a LiveModeTV como socio estratégico y accionista

El astro del fútbol y empresario Cristiano Ronaldo será "socio estratégico y accionista" del canal LiveModeTV, especializado en la transmisión digital de deportes, según informó la compañía en un comunicado oficial.
LiveMode, empresa brasileña enfocada en medios e inversión deportiva y propietaria del canal insignia CazéTV, anunció que la incorporación de Ronaldo busca "acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva e inspiradora". El objetivo es ampliar el alcance y la participación en las principales competiciones mediante las redes sociales, especialmente de cara al Mundial de la FIFA 2026, cuya cobertura digital será ofrecida gratuitamente desde Portugal.
Thiago Tourinho, socio de LiveMode, calificó la alianza como una "poderosa confirmación" del trabajo realizado hasta la fecha y de los planes de futuro de la compañía. La asociación representa la última aventura empresarial de Ronaldo, quien ya cuenta con una cadena de hoteles bajo su nombre en Madrid y Nueva York, una clínica de trasplantes capilares y una marca de agua embotellada.
En 2023, el futbolista ingresó al sector de los medios al invertir en Cofina Média (actualmente Medialivre), propietario de importantes medios portugueses como Correio da Manhã, Record y TV Guia. Desde 2024, Ronaldo también es youtuber con su canal "UR Cristiano", que acumula 78.8 millones de suscriptores.
LiveMode, fundada en 2017 y con sede en Brasil, ha registrado un crecimiento notable: su canal CazéTV alcanzó 3,700 millones de visualizaciones en YouTube durante 2025. La expansión internacional iniciada en diciembre busca consolidar a la plataforma como referente del streaming deportivo en América Latina y Europa.