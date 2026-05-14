Afición de Cruz Azul arremete contra Kevin Mier tras errores contra Chivas

La portería de Cruz Azul volvió a ser el centro de la discusión tras la actuación de Kevin Mier frente a Chivas en la semifinal del Clausura 2026. El arquero colombiano cometió dos errores decisivos que se tradujeron en goles del conjunto rojiblanco, provocando una ola de críticas en redes sociales.
El primer incidente se produjo cuando Mier no logró controlar un disparo que, a juicio de los analistas, era manejable. El balón quedó suelto y Chivas lo aprovechó para abrir el marcador. El video de la jugada se viralizó rápidamente, generando una avalancha de comentarios que cuestionaban la concentración y el nivel del guardameta.
Minutos después, un remate de cabeza de Sebastián Sepúlveda volvió a poner en el punto de mira a Mier. La forma en que el arquero reaccionó al balón fue calificada como “poco segura” y “desprevenida” por una parte importante de la afición cementera, que volvió a señalarlo como responsable del empate.
El descontento no se limitó a la crítica puntual; reavivó un debate que lleva meses latente entre los seguidores de Cruz Azul. Durante la ausencia de Mier por lesión, Andrés Gudiño tuvo la oportunidad de consolidarse como titular, ofreciendo actuaciones consistentes que le ganaron el respaldo de una parte del público.
Tras el encuentro, numerosos aficionados exigieron que Gudiño recupere la titularidad bajo los tres postes. En foros y publicaciones, recordaron los buenos resultados del mexicano y argumentaron que su desempeño regular lo hace merecedor de una nueva oportunidad, especialmente en momentos decisivos del torneo.
A pesar de la presión, los especialistas continúan considerando a Kevin Mier como uno de los arqueros más destacados de la Liga MX, resaltando sus reflejos, juego con los pies y regularidad desde su llegada al fútbol mexicano. No obstante, los errores cometidos ante Chivas reabrieron las dudas sobre quién debe proteger la portería cementera en los próximos partidos.