Afición de Cruz Azul arremete contra Kevin Mier tras errores contra Chivas

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Los seguidores de Cruz Azul criticaron fuertemente al guardameta colombiano Kevin Mier después de dos equivocaciones que permitieron a Chivas abrir el marcador y empatar la serie, reavivando el debate sobre la titularidad entre Mier y Andrés Gudiño.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 12:27 PM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 02:51 PM.