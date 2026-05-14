EE.UU. pierde a Johnny Cardoso por lesión y quedará fuera del Mundial 2026

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El mediocampista estadounidense Johnny Cardoso sufrió un esguince de alto grado en el tobillo derecho, requiriendo cirugía y quedando descartado del Mundial 2026, lo que obliga a la dirigencia a reconfigurar el medio campo de la selección anfitriona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 08:59 AM.