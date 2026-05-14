Jake Paul filtra llamada con Canelo Álvarez y ofrece USD 200 millones

En una transmisión en vivo, Jake Paul, influencer y boxeador estadounidense, difundió una grabación de una llamada privada con el campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. Durante la conversación, Paul ofreció directamente una suma de USD 200 millones como compensación para cerrar una pelea entre ambos, asegurando contar con los recursos necesarios para cubrir la demanda económica del mexicano.
El diálogo inició con Paul reconociendo la trayectoria de Canelo y expresando admiración, a lo que el campeón respondió cortésmente: "Te respeto, eres inteligente y no tengo nada…". Posteriormente, Paul reiteró su propuesta, calificándola de "dinero fácil" y subrayó que la pelea sería "la más grande que se puede hacer en el boxeo".
El audio se viralizó en cuestión de horas, generando debate entre aficionados, analistas y medios especializados. A pesar del revuelo, el entorno de Canelo ha mantenido la discreción y no ha emitido una postura oficial respecto a la oferta.
Esta no es la primera vez que Paul busca enfrentarse al campeón mexicano; lleva varios años insistiendo en la idea a través de redes sociales y entrevistas, argumentando que el combate sería un evento sin precedentes para la industria del boxeo. Sin embargo, Canelo ha minimizado la relevancia de dichos retos, señalando diferencias de trayectoria y logros como factores que disminuyen su atractivo como oponente.
La filtración de la llamada evidencia la estrategia de Paul, que combina la búsqueda de visibilidad mediática con propuestas financieras de magnitud mundial, en un intento de forzar la negociación de un combate que, de concretarse, tendría repercusiones económicas y deportivas de gran escala.