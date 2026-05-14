Jake Paul filtra llamada con Canelo Álvarez y ofrece USD 200 millones

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El creador de contenido y boxeador estadounidense Jake Paul difundió una grabación de su conversación con Saúl “Canelo” Álvarez, en la que propone una bolsa de 200 millones de dólares para concretar un combate. Hasta el momento, el campeón mexicano no ha emitido una respuesta oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 08:51 AM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 03:09 PM.