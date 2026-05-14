TAS bate al Real Madrid y deja firme multa por cánticos homófobos contra Guardiola

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El Tribunal Arbitral Deportivo confirmó la sanción de 300 mil euros y la clausura parcial del estadio impuesta por la UEFA tras los insultos homófobos dirigidos al entrenador del Manchester City durante la Champions League.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:06 AM.
En Deportes y editada el 14/05/2026 04:21 PM.