Andrés Guardado lanza dura crítica a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

...

El exmediocampista Andrés Guardado expresó su escepticismo sobre el proyecto de Javier Aguirre a pocos días del inicio del Mundial 2026, señalando problemas mentales como el principal obstáculo del Tricolor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 10:37 AM.
En Deportes y editada el 15/05/2026 04:28 PM.