Andrés Guardado lanza dura crítica a la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

Andrés Guardado, veterano del fútbol mexicano y cinco veces mundialista, volvió a encender el debate entre los aficionados tras publicar una reflexión crítica sobre el panorama de la Selección Nacional a escasas jornadas del arranque del Mundial 2026.
En una publicación difundida en sus redes sociales, Guardado manifestó que, pese al entusiasmo generado por la localía y la expectativa de un torneo histórico, no percibe la confianza necesaria en el proyecto deportivo encabezado por el técnico Javier Aguirre. El exjugador recordó los momentos dolorosos vividos en anteriores mundiales y sostuvo que el mayor impedimento del equipo no es táctico ni técnico, sino mental.
“El problema está en la cabeza, no en los pies. Necesitamos una mentalidad ganadora, una seguridad que ahora no vemos”, escribió Guardado, quien fue capitán del Tricolor y conoce de primera mano la presión de jugar como anfitrión.
Las declaraciones provocaron un inmediato revuelo en Twitter y Facebook, donde exjugadores, analistas y seguidores debatieron la validez de la crítica y la responsabilidad de Aguirre para revertir la situación. Algunos coincidieron con la evaluación de Guardado, señalando la falta de liderazgo y cohesión en los últimos partidos de clasificación; otros defendieron al técnico, argumentando que el proceso de renovación del plantel aún está en marcha.
El Mundial 2026, que se disputará en el renovado Estadio Ciudad de México (ex‑Azteca), representa la tercera vez que México alberga la Copa del Mundo, un hecho sin precedentes. La expectativa es que el Tricolor aproveche la ventaja de jugar en casa para lograr una actuación histórica.
Guardado concluyó su mensaje con un llamado a la reflexión: “Si queremos escribir una página diferente, debemos trabajar la confianza, la unidad y la mentalidad de campeón”. Sus palabras llegan en un momento clave para el conjunto nacional, que buscará consolidar su identidad bajo la dirección de Aguirre antes del debut oficial del torneo.