Blajaith Aguilar anuncia su salida de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica

La entrenadora Blajaith Aguilar, responsable del conjunto nacional de gimnasia rítmica que logró la histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció este martes su salida del proyecto. En una publicación de Instagram, la directora explicó que, después de 30 años dedicados al deporte, ha tomado la decisión de separarse temporalmente de las actividades relacionadas con la Selección Mexicana.
El anuncio llega tras la difusión, el pasado martes, de un video en redes sociales en el que las gimnastas Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Julia Gutiérrez denunciaron presuntos malos tratos físicos y mentales por parte de Aguilar. Las atletas expresaron su preocupación por el futuro del equipo y solicitaron una intervención de las autoridades deportivas.
Aguilar, en su comunicado, manifestó estar “tranquila” y aseguró que presentará las pruebas correspondientes ante las instancias encargadas de investigar los hechos. Asimismo, reiteró su compromiso con la disciplina y su agradecimiento a quienes han apoyado su trayectoria.
El caso ha generado un intenso debate en la comunidad deportiva y entre los seguidores de la gimnasia rítmica, quienes exigen claridad y garantías de un entorno seguro para las atletas. La Federación Mexicana de Gimnasia aún no ha emitido una declaración oficial sobre las denuncias ni sobre la renuncia de la entrenadora.
Mientras tanto, el futuro del conjunto nacional queda en el aire, y la expectativa se centra en la pronta designación de un nuevo responsable técnico que pueda guiar al equipo hacia los Juegos Olímpicos y restablecer la confianza de las gimnastas.