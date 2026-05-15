Blajaith Aguilar anuncia su salida de la Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica

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Tras denuncias de maltrato físico y mental presentadas por cuatro gimnastas, la entrenadora Blajaith Aguilar rompe el silencio y confirma su separación temporal del conjunto nacional, el mismo que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 08:48 AM.
En Deportes y editada el 15/05/2026 08:57 AM.