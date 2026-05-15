Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026: los mexicanos que buscarán medallas

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México enviará a tres jóvenes clavadistas al Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026 en Fort Lauderdale, donde competirán en la plataforma de 15 metros y aspiran al podio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 10:37 AM.
En Deportes y editada el 15/05/2026 12:44 PM.