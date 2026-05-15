Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026: los mexicanos que buscarán medallas

Fort Lauderdale, Florida – La delegación mexicana participará este fin de semana en el Campeonato Mundial Junior de Clavados de Altura 2026, organizado por World Aquatics y programado del 15 al 16 de mayo. El certamen juvenil se desarrollará en la misma sede que la Copa del Mundo de Clavados de Altura 2026, evento profesional del circuito avalado por la entidad internacional.
Con nueve clavadistas de altura, México será la delegación con mayor representación entre los dos torneos. Tres de ellos competirán en la categoría junior: Leticia Fernanda Aguilar Tovar (18 años), Joshua Israel Becerra Segura (16 años) y José Luis Ruelas Rodríguez (18 años). Los tres buscarán subir al podio en la segunda edición del campeonato mundial junior.
Leticia Aguilar integrará la prueba femenina de plataforma de 15 metros en el Grupo A (edades 17‑19). En la rama varonil, Joshua Becerra y José Luis Ruelas competirán también en el Grupo A, mientras que los atletas de 15 y 16 años formarán el Grupo B. En total, el certamen reunirá a 14 jóvenes clavadistas y se disputarán cuatro pruebas con medalla: femenino y varonil en ambas categorías de edad.
Las rondas preliminares iniciarán el sábado, seguidas por semifinales y finales el domingo, cuando se definirán los medallistas. La presencia de México, con su mayor número de representantes, subraya el impulso que el país está dando al desarrollo del clavado de altura a nivel juvenil.