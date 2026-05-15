Rayadas se impusieron 1-0 al América en la ida de la final del Clausura 2026

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Monterrey ganó 1-0 al América en el partido de ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con el único tanto anotado por Alice Soto en el minuto 25 en el Gigante de Acero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:14 AM.
En Deportes y editada el 15/05/2026 09:45 AM.