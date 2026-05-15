Rayadas se impusieron 1-0 al América en la ida de la final del Clausura 2026

Monterrey (Rayadas) tomó ventaja en la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al vencer 1-0 al América en el partido de ida disputado el 15 de mayo en el Estadio Gigante de Acero. El único gol del encuentro lo marcó Alice Soto al minuto 25, tras una salida del fondo que dejó descolocada a la defensa visitante.
El América, dirigido por Amandine Miquel, inició el encuentro con mayor posesión y presión, con Scarlett Camberos y Geyse Ferreira generando las primeras incursiones por las bandas. A los cuatro minutos, las azules reclamaron una posible falta dentro del área sobre Camberos, pero la árbitra dio continuidad al juego.
Monterrey respondió con transiciones rápidas. Valerie Vargas intentó desde media distancia y, minutos después, Alice Soto aprovechó un espacio creado por la salida de la defensa y definió ante la portera Sandra Paños, poniendo el 1-0 en el marcador.
Tras el tanto, el América mantuvo la posesión y buscó el empate con disparos desde fuera del área, mientras Monterrey apostó a contraataques y estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, aunque Paños evitó el mano a mano de Jermaine Seoposenwe.
En la segunda mitad, el América recuperó el control del juego y presionó con intensidad. Irene Guerrero intentó empatar con un remate de cabeza, y el conjunto capitalino generó varias oportunidades, pero la portera local Paola Manrique mantuvo su arco en cero. Un gol de Daiane Silva al minuto 55 fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR.
Los minutos finales fueron marcados por la tensión, con un encontronazo entre Scarlett Camberos y Samantha Simental que derivó en empujones entre jugadoras. Sin embargo, el América no logró concretar y el marcador se mantuvo 1-0, dejando a Rayadas con ventaja de cara al partido de vuelta que se jugará el 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.