Renato Paiva, nuevo técnico de Santos Laguna: el estratega que venció al PSG llega a la Liga MX

Santos Laguna anunció oficialmente la contratación de Renato Paiva como su nuevo director técnico, firmando un contrato de dos años que inicia de inmediato. El club, que terminó el Clausura 2026 en el último lugar de la tabla general con solo 12 puntos, busca con esta medida detener la caída y volver a ser protagonista en la Primera División.
Paiva llega a la Liga MX tras dirigir a Fortaleza (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador), EC Bahía y Botafogo, donde formó parte del sorprendente triunfo contra el Paris Saint‑Germain en el Mundial de Clubes 2024. Su paso por la Liga MX incluye experiencias en León y Toluca, lo que le otorga un conocimiento previo del fútbol mexicano.
Este nombramiento representa el octavo cambio de entrenador en Santos Laguna en los últimos seis años. Desde la salida de Guillermo Almada, ningún técnico ha logrado estabilizar al equipo; el ciclo más largo fue el de Eduardo Fentanes, con 46 partidos, pero sin alcanzar la aspiración de título.
La directiva del club, encabezada por el Grupo Orlegui, espera que la experiencia internacional de Paiva y su capacidad táctica impulsen una nueva mentalidad en el vestuario. Aunque su historial de títulos es limitado —solo un campeonato de liga en Ecuador—, su paso por equipos de alto nivel y su participación en victorias de gran calado son considerados activos valiosos.
Paralelamente, Santos Laguna ya ha reforzado su plantel con la llegada de Diego González y Eduardo Aguirre, procedentes de Atlas, en un intento de renovar la plantilla antes del Apertura 2026. La combinación de nuevos refuerzos y la dirección de Paiva busca eliminar la etiqueta de "sotanero" que pesa sobre el club.
El nuevo técnico enfrentará el reto inmediato de imprimir su sello en un conjunto que sumó apenas tres triunfos, tres empates y once derrotas en el Clausura, y que además afronta sanciones económicas por su bajo rendimiento. La expectativa de la afición es alta, y la presión sobre Paiva será considerable mientras intenta devolver al equipo a la parte alta de la clasificación.