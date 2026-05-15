Renato Paiva, nuevo técnico de Santos Laguna: el estratega que venció al PSG llega a la Liga MX

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Santos Laguna nombra al portugués Renato Paiva, ex‑entrenador de Fortaleza y parte del Botafogo que derrotó al PSG en el Mundial de Clubes, para intentar revertir una temporada 2025‑2026 histórica de crisis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 08:54 AM.
En Deportes y editada el 15/05/2026 09:30 AM.