Anunoby entrena sin problemas y los Knicks confían en su regreso para los playoffs

El alero de los New York Knicks, OG Anunoby, participó en la práctica del viernes con "total normalidad", según confirmó el entrenador Mike Brown. El jugador sufrió una distensión en el isquiotibial el 6 de mayo, durante el segundo partido de la serie de segunda ronda contra los Philadelphia 76ers, en la que los Knicks completaron una barrida 4‑0.
Brown calificó el progreso del australiano como "alentador" y señaló que el cuerpo médico seguirá supervisando su recuperación mientras intensifica su preparación para volver a la competición. "Hoy entrenó con total normalidad; sí", afirmó el técnico, añadiendo que el regreso de Anunoby sería "un gran impulso" para el equipo.
Durante la temporada regular, Anunoby promedió 16.7 puntos, 5.2 rebotes y 1.6 robos por partido, destacándose por su solidez defensiva. Su ausencia no impidió que los Knicks ganaran dos partidos y avanzaran de ronda, pero su retorno podría ser decisivo en la próxima fase.
Los Knicks se enfrentarán al primer cabeza de serie, los Detroit Pistons, o a los Cleveland Cavaliers, en busca de un puesto en las Finales de la Conferencia Este. La expectativa es que Anunoby esté disponible a tiempo para contribuir en esa crucial etapa del calendario.