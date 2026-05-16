Anunoby entrena sin problemas y los Knicks confían en su regreso para los playoffs

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El alero OG Anunoby volvió a entrenar con total normalidad tras una distensión en el isquiotibial, lo que aviva las esperanzas del cuerpo técnico de los Knicks de llegar a las Finales de la Conferencia Este de la NBA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:23 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:37 AM.