El Celtic de Glasgow se alzó como campeón de la Scottish Premiership al vencer 3-1 al Heart of Midlothian en una definición que se resolvió en los minutos finales del encuentro disputado en Celtic Park, consolidando así su pentacampeonato y alcanzando la cifra histórica de 56 títulos de liga en Escocia.
El partido, jugado el 16 de mayo de 2026, inició con ventaja para el Heart of Midlothian gracias a un gol de Lawrence Shankland antes del descanso. Sin embargo, el Celtic reaccionó en la segunda mitad: Arne Engels convirtió un penal que igualó el marcador, y Daizen Maeda anotó el 2-1 al minuto 88, tras una revisión del VAR por posible fuera de juego. En tiempo agregado, Callum O'Shaughnessy selló el 3-1 definitivo con una portería vacía.
Entre los protagonistas del triunfo se encuentra el lateral mexicano Julián Araujo, quien llegó al club escocés cedido desde el Bournemouth en enero de 2026. Araujo disputó 14 partidos oficiales, acumulando 1 193 minutos de juego, de los cuales 788 minutos fueron en la liga. Una lesión muscular lo dejó fuera de los últimos encuentros, pero su participación en la campaña le permitió levantar su primer título europeo.
Tras el pitido final, los aficionados invadieron el terreno de juego para celebrar el histórico pentacampeonato del Celtic, mientras el club reafirma su dominio en el fútbol escocés y consolida su reputación como uno de los equipos más laureados del país.