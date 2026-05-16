Julián Araujo celebra su primer título europeo tras el pentacampeonato del Celtic en Escocia

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El lateral mexicano, cedido por Bournemouth, formó parte del plantel del Celtic que se coronó campeón de la Scottish Premiership por quinta temporada consecutiva. A pesar de una lesión que lo mantuvo fuera de los últimos partidos, Araujo suma su primer trofeo europeo tras 14 encuentros en la campaña 2025‑2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:54 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:58 AM.