Robert Lewandowski anuncia su salida del Barcelona al término de la temporada

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, confirmó este sábado a través de su cuenta de Instagram que dejará el club al concluir la presente temporada. El internacional polaco, que cumplirá 38 años en agosto, finaliza su contrato este verano después de cuatro temporadas como azulgrana.
Durante su paso por el Barça, Lewandowski aportó sus goles para conquistar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. En su mensaje, el futbolista agradeció el apoyo de todas las personas que conoció en estos "hermosos cuatro años" y, de manera especial, al presidente Joan Laporta por brindarle "la oportunidad de vivir el capítulo más importante" de su carrera.
El delantero tendrá la ocasión de despedirse de la afición el próximo domingo en el Spotify Camp Nou, durante el último partido del Barcelona en su estadio contra el Real Betis, correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.