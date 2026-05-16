Robert Lewandowski anuncia su salida del Barcelona al término de la temporada

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El delantero polaco del Barcelona confirmó en Instagram que abandonará el club al final de la campaña 2025‑2026, tras cuatro años de éxitos y un contrato que finaliza en verano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:31 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:49 AM.