Manchester City se corona campeón de la FA Cup 2026 tras vencer al Chelsea

Manchester City se proclamó campeón de la FA Cup 2026 al derrotar al Chelsea 1‑0 en la final disputada este sábado en el estadio de Wembley, Londres. El único tanto del encuentro lo anotó Antoine Semenyo de tacón, tras un inteligente desmarque de Erling Haaland, convirtiéndose en uno de los goles más recordados de la historia de la competición.
Con este triunfo, el técnico español Pep Guardiola suma su vigésimo título con el City y el segundo de la temporada, después de la Copa de la Liga. El equipo se mantiene a cinco puntos del líder Arsenal en la Premier League, con dos jornadas restantes, y podría reducir la diferencia a dos puntos si vence a Bournemouth.
El City vuelve a alzarse con la Copa de Inglaterra tras tres años de ausencia; sus últimas finales perdidas fueron en 2024 contra Manchester United y en 2025 contra Crystal Palace. La racha del conjunto es de 21 partidos sin perder en competiciones domésticas.
Por su parte, el Chelsea se queda sin título esta temporada, a menos de un año de haber ganado la Copa Mundial de Clubes. La derrota marca su cuarta final de FA Cup perdida (2020, 2021, 2022 y 2026) y deja al club sin posibilidades de clasificar a competiciones europeas, al ocupar el noveno lugar en la tabla.
El capitán Bernardo Silva, junto a John Stones, levantó el trofeo mientras los aficionados celebraban el gol de Semenyo, que quedó inmortalizado en las redes sociales como "el gol de la chistera".