Manchester City se corona campeón de la FA Cup 2026 tras vencer al Chelsea

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El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, ganó la FA Cup 2026 con un gol de tacón de Antoine Semenyo en Wembley, sumando su vigésimo título y manteniendo viva la lucha por la Premier League contra el Arsenal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:54 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:57 AM.