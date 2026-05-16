Los Pistons vencen a los Cavaliers 115-94 y obligan a un séptimo juego

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Detroit, primer sembrado de la Conferencia Este, igualó la serie 3‑3 tras una victoria dominante sobre Cleveland (115‑94). Cade Cunningham lideró con 21 puntos; Paul Reed y Jalen Duren aportaron dobles‑dobles. El duelo decisivo se jugará en Detroit el domingo, con la posibilidad de enfrentar a los New York Knicks en la final de conferencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:45 AM.