Los Pistons vencen a los Cavaliers 115-94 y obligan a un séptimo juego

Después de tres derrotas consecutivas, los Detroit Pistons reaccionaron a tiempo este viernes y superaron a los Cleveland Cavaliers por 115‑94, forzando un séptimo y definitivo partido en la semifinal de la Conferencia Este de la NBA.
Con la victoria, el primer sembrado de la conferencia igualó la serie 3‑3 y será anfitrión del duelo decisivo del domingo. El ganador se medirá en la final de la Conferencia Este contra los New York Knicks, que descansan tras barrer 4‑0 a los Philadelphia 76ers.
Los Pistons, que superaron un déficit 3‑1 contra el Orlando Magic en la primera ronda, llegan a este punto con un récord de 4‑0 en partidos de eliminación en los playoffs de esta temporada. Por su parte, los Cavaliers buscan avanzar a una final de conferencia por primera vez desde 2018, mientras que Detroit aspira a su primera final de conferencia desde 2008.
El séptimo juego se disputará en el Little Caesars Arena de Detroit, donde el equipo espera capitalizar el impulso de su victoria y el apoyo de su afición para cerrar la serie.