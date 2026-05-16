Usyk descarta pelea contra Jake Paul y se prepara para enfrentar a Rico Verhoeven en Egipto

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El campeón mundial unificado de peso pesado, Oleksandr Usyk, confirmó que no hay posibilidad de medirse con Jake Paul y anunció su próximo combate contra el kickboxer holandés Rico Verhoeven en las Pirámides de Guiza, como parte de su plan de tres peleas antes del esperado duelo final contra Tyson Fury.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 09:24 AM.
En Deportes y editada el 16/05/2026 09:46 AM.