Conor McGregor regresa a la UFC para enfrentar a Max Holloway en UFC 329

La UFC confirmó oficialmente que Conor McGregor, excampeón en dos divisiones y una de las figuras más rentables del deporte, volverá al octágono para enfrentar a Max Holloway en el evento UFC 329. La pelea, programada para el 11 de julio en el T‑Mobile Arena, marca el regreso del irlandés después de su última contienda el 10 de julio de 2021, cuando perdió contra Dustin Poirier y sufrió una fractura de pierna.
Este enfrentamiento constituye una revancha histórica: la primera vez que McGregor y Holloway se midieron fue en agosto de 2013, cuando el irlandés venció al estadounidense en Boston pese a una rotura de ligamentos en la rodilla. Ahora, a sus 37 años, McGregor busca redimirse y reactivar su carrera, mientras Holloway, actual campeón de peso pluma, defiende su posición en la categoría.
El anuncio se realizó durante el primer evento de MMA organizado por Most Valuable Promotions, la promotora del youtuber‑boxeador Jake Paul, y coincidió con el regreso de Ronda Rousey frente a Gina Carano, lo que subraya la magnitud del cartel.
El evento será transmitido en vivo por Paramount+ y se espera una gran expectación tanto en México como en el resto de América Latina, donde McGregor mantiene una base de seguidores considerable.