Conor McGregor regresa a la UFC para enfrentar a Max Holloway en UFC 329

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El irlandés Conor McGregor vuelve al octágono después de cinco años para medirse con Max Holloway el 11 de julio en Las Vegas, en una revancha que rememora su victoria de 2013 y que llega en medio de polémicas legales y sanciones deportivas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/05/2026 03:11 PM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 08:29 AM.