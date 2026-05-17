Cruz Azul elimina a Chivas y asegura su lugar en la Gran Final del Clausura 2026

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Con un 2-1 sobre Chivas en el Estadio Akron, Cruz Azul avanza a la Gran Final del Clausura 2026 y esperará al ganador del duelo entre Pumas y Pachuca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/05/2026 03:14 PM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 06:40 AM.