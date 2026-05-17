Cruz Azul elimina a Chivas y asegura su lugar en la Gran Final del Clausura 2026

En el Estadio Jalisco, Cruz Azul superó a Chivas por 2-1 y se consagró como primer finalista del Clausura 2026. Los goles de Jeremy Márquez y Agustín Palavecino fueron decisivos: Márquez abrió el marcador y Palavecino anotó el tanto de la victoria, mientras que Omar Govea empató para los rojiblancos.
El triunfo repite la eliminación de Chivas que el equipo cementero ya había logrado en la liguilla del Apertura 2025 y en la jornada 7 de la presente temporada regular, reforzando la supremacía de Cruz Azul bajo la dirección de Joel Huiqui.
Con la clasificación asegurada, el próximo reto será enfrentar al ganador del duelo entre Pumas y Pachuca, que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (hora del centro de México). La afición cementera espera con ansias conocer al rival que disputará el título nacional la próxima semana.