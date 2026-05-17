Xabi Alonso asume el banquillo del Chelsea con contrato de cuatro años

El Chelsea confirmó este domingo la contratación de Xabi Alonso como su nuevo entrenador permanente para las próximas cuatro temporadas, con inicio oficial el 1 de julio de 2026. El exjugador y exentrenador del Real Madrid, despedido en enero, sustituye a Liam Rosenior, quien fue cesado en abril tras una mala racha de resultados.
Alonso, de 44 años, llega a la Premier League con una trayectoria destacada: ganó la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, dirigió al filial de la Real Sociedad y, como jugador, se consagró leyenda del Liverpool. En Stamford Bridge asumirá la doble función de mánager, lo que le permitirá influir tanto en la táctica como en los fichajes.
El club londinense atraviesa una etapa de inestabilidad. Desde la llegada de la propietaria estadounidense BlueCo en 2022, el Chelsea ha tenido una sucesión de entrenadores —Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Liam Rosenior— sin lograr el éxito esperado pese a una inversión superior a mil millones de euros en fichajes. El último logro fue la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA en la temporada 2022‑23.
Alonso hereda un equipo que acaba de perder la FA Cup ante el Manchester City y que lucha por un puesto europeo. Los Blues están a cuatro puntos de la séptima plaza con seis partidos por disputar, enfrentándose al Tottenham Hotspur en casa y al Sunderland en la última jornada.
La presión financiera también será un factor determinante. El Chelsea ya recibió una multa de la UEFA por incumplir el Fair Play financiero y corre el riesgo de sanciones mayores si vuelve a infringir las normas. La posible ausencia de clasificación a competiciones europeas, o una clasificación solo a la Conference League, complicaría la justificación de los elevados salarios y fichajes.
En el vestuario, varios jugadores clave, como Enzo Fernández y Marc Cucurella, han manifestado su deseo de salir del club, y el argentino Fernández fue sancionado con dos partidos de suspensión. Alonso deberá gestionar estas tensiones y reconstruir la cohesión del grupo.
Con su experiencia táctica y su visión de juego basada en la posesión, Xabi Alonso llega con la esperanza de devolver al Chelsea la estabilidad y el éxito que sus propietarios y aficionados exigen.