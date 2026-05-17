Xabi Alonso asume el banquillo del Chelsea con contrato de cuatro años

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El exjugador español y exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, llega al Chelsea como director técnico permanente a partir del 1 de julio de 2026, con la misión de devolver al club a la élite europea tras una temporada marcada por la eliminación en la FA Cup y la incertidumbre financiera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/05/2026 03:15 PM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 06:05 AM.