Efraín Juárez agradece a sus detractores tras clasificar a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

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El técnico de los Pumas, Efraín Juárez, celebró el pase a la gran final del Clausura 2026 y dirigió un mensaje a sus críticos, a quienes calificó de "gasolina" para el equipo. El club universitario se impuso 1-0 ante Pachuca y avanzó por posición en la tabla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 08:32 AM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 08:34 AM.