Efraín Juárez agradece a sus detractores tras clasificar a la gran final del Clausura 2026 con Pumas

Los Pumas de la UNAM aseguraron su lugar en la gran final del Torneo Clausura 2026 tras vencer 1-0 a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, con un gol de tiro libre de Jordan Carrillo Rodríguez. El empate global 1-1 les permitió avanzar gracias a su mejor posición en la tabla, donde lideran con 34 puntos.
Al concluir el partido, el entrenador Efraín Juárez dirigió un contundente mensaje a sus detractores, señalando que los momentos de mayor adversidad exigen carácter tanto a nivel personal como profesional. "Cuando todo está en contra, es cuando más tienes que sacar el carácter. Hoy todo es felicidad, hoy todo está bien. Digan lo que tengan que decir: soy buen técnico, malo, regular; en esos momentos se muestra el carácter, no solo como entrenador, sino como persona", afirmó.
Juárez agradeció a quienes cuestionaron su labor, describiendo sus críticas como "gasolina" que impulsó al plantel. "Agradecerle mucho a esos opositores que eran gasolina para nosotros. Siéntanse parte de este proceso, de este camino, de este proyecto, porque sí eran parte importante de nosotros", declaró el técnico.
El próximo desafío será la gran final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, que accedió al duelo tras vencer 4-3 a Chivas en el marcador global. El enfrentamiento reúne a dos de los cuatro equipos considerados "grandes" del fútbol mexicano y marca la primera final entre técnicos mexicanos desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera y Memo Vázquez se enfrentaron.
Con la cima de la tabla y la motivación generada por la polémica externa, los auriazules buscan coronarse campeones y consolidar la dirección de Juárez, quien ha convertido la crítica en motor de superación para su equipo.