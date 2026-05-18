Hansi Flick renueva contrato con el Barcelona hasta 2028

El Barcelona anunció este lunes la renovación del contrato de su director técnico, Hansi Flick, por una temporada más, extendiendo su permanencia hasta el 30 de junio de 2028, con la opción de prolongar el vínculo hasta 2029. La firma se realizó en un acto privado en las oficinas del club, ubicado en el Spotify Camp Nou, y contó con la presencia del presidente en funciones, Rafael Yuste, el presidente electo, Joan Laporta, y el director deportivo, Anderson de Souza "Deco", entre otros representantes institucionales.
Flick, de 61 años, había manifestado durante la campaña su deseo de seguir al frente del equipo, y el pasado 12 de mayo confirmó que el acuerdo estaba cerrado. Tras su paso exitoso por el Bayern Múnich (2019‑2021) y la dirección de la selección alemana (2021‑2023), el técnico germano llegó al club catalán en el verano de 2024 para sustituir a Xavi Hernández, quien fue destituido tras una temporada marcada por la inestabilidad y los malos resultados.
En su primera temporada, Flick condujo al Barça al triplete nacional y estuvo a un paso de la final de la Liga de Campeones. En la campaña actual, el equipo ha levantado la Supercopa de España y LaLiga, sumando cinco títulos de ocho posibles y consolidando al club en la élite del fútbol europeo.
Más allá de los trofeos, el entrenador ha implantado un modelo de juego ofensivo y dinámico que ha revitalizado a la plantilla y ha entusiasmado a la afición. Con recursos económicos limitados, Flick ha apostado por la cantera, extrayendo lo mejor de jóvenes como Lamine Yamal, Fermín López, Pedri y Pau Cubarsí, y combinándolos con la experiencia de figuras como Robert Lewandowski y Raphinha.
Antes de la firma del nuevo contrato, Flick, el capitán Ronald Araújo, el presidente en funciones Rafael Yuste y el presidente electo Joan Laporta depositaron en el museo del club los dos trofeos obtenidos en la temporada: la Supercopa de España y LaLiga, simbolizando el compromiso del técnico con la historia y el futuro del Barcelona.