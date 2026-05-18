Hansi Flick renueva contrato con el Barcelona hasta 2028

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El entrenador alemán firma una extensión de su vínculo con el Barça hasta el 30 de junio de 2028, con opción a 2029, tras una temporada que le ha rendido la Supercopa de España y LaLiga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 01:48 PM.
En Deportes y editada el 19/05/2026 06:23 AM.