Pep Guardiola anunciará su salida del Manchester City al final de la temporada

El Manchester City se prepara para despedir a Pep Guardiola, quien ha confirmado que su etapa en el club inglés concluirá al término de la presente campaña. Aunque el contrato del técnico español se extiende por un año más, fuentes de la industria y medios británicos indican que esta será su última semana como entrenador de los "Sky Blues".
Guardiola, que llegó al City en 2016 tras tres temporadas exitosas en el Bayern de Múnich, ha dejado una huella imborrable. En diez años al frente del equipo ha conseguido seis títulos de Premier League, una Champions League, una decena de copas nacionales, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, manteniendo un porcentaje de victorias superior al 70 % en 591 partidos dirigidos.
La despedida oficial se realizará en el último partido de la liga que el City dispute este domingo en el Etihad Stadium contra el Aston Villa, donde el técnico recibirá honores por parte de la directiva, jugadores y aficionados.
El futuro de Guardiola sigue siendo una incógnita. En reiteradas ocasiones ha manifestado su intención de no volver a entrenar a nivel de clubes, enfocándose en dirigir una selección nacional. Tras el Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, varios banquillos de selecciones de élite estarán disponibles, lo que podría abrir una nueva etapa para el estratega español.
Mientras tanto, el Manchester City iniciará la próxima temporada bajo la dirección de su nuevo entrenador, quien heredará un plantel consolidado y una cultura de éxito instaurada por Guardiola durante la última década.