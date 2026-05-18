Pep Guardiola anunciará su salida del Manchester City al final de la temporada

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Tras diez años al mando y una década de éxitos, el técnico español confirmará su marcha del Manchester City, club con el que ha ganado seis Premier League, una Champions League y múltiples títulos nacionales e internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 04:42 PM.
En Deportes y editada el 19/05/2026 06:02 AM.