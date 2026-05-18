Pumas y Cruz Azul disputarán la final de Liga MX

Pumas y Cruz Azul se medirán en la final del Clausura 2026 de la Liga MX, una cita que revive la historia del último título auriazul de 2011, cuando el Club Universidad Nacional venció a Monarcas Morelia por 3-2 en el global. En la segunda mitad del partido de vuelta, el defensa de Morelia, Joel Huiqui, intentó una barrida para evitar el gol de Javier Cortés, autor del tanto que dio la victoria a los Pumas.
Quince años después, la imagen reapareció en redes sociales, recordando que el mismo Huiqui, ahora al frente de Cruz Azul, fue parte del equipo rival en aquel histórico campeonato. El exjugador tomó las riendas de la Máquina en la última jornada de la temporada regular, sustituyendo a Nicolás Larcamón, y logró revertir una racha de nueve partidos sin ganar.
Desde su nombramiento, Cruz Azul no ha vuelto a perder, recuperando confianza y la identidad de juego que mostró al inicio del torneo. El equipo azul‑blanco aspira a coronarse en el Estadio Azteca, donde ya levantó la CONCACAF Champions Cup el año pasado.
Por su parte, Pumas vuelve a ilusionarse tras una etapa marcada por finales perdidas contra Tigres y León. El último campeonato, bajo la dirección de Guillermo Vázquez, representó la séptima estrella del club. Ahora, el conjunto auriazul busca romper la sequía y sumar una octava estrella.
El duelo del domingo será decisivo para ambos equipos: Pumas intentará revivir la gloria de 2011, mientras que Cruz Azul, dirigido por el exdefensa de Morelia, buscará escribir una nueva página en su historia.