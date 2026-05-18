Pumas y Cruz Azul disputarán la final de Liga MX

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Pumas buscará romper una sequía de 15 años al enfrentar a Cruz Azul en la gran final del Clausura 2026. En las redes circuló una foto que muestra a Joel Huiqui, ahora técnico de la Máquina, intentando detener el gol de Javier Cortés que selló el campeonato de Pumas en 2011.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 12:27 PM.