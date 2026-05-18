Selección mexicana de voleibol de playa se alza con oro en el Tour NORCECA 2026 en Nicaragua

La delegación mexicana mantuvo su protagonismo en el Tour de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA) al adjudicarse la medalla de oro en la cuarta etapa del torneo playero, celebrada del 15 al 18 de mayo en San Juan del Sur, Nicaragua.
En la final, la pareja mexicana conformada por Abril Flores y Susana Torres superó a la dupla estadounidense de María Belén Castillo y Kashlee York. Tras perder el primer set 19‑21, las mexicanas respondieron con contundencia, ganando los siguientes parciales 21‑14 y 16‑15, y ascendiendo al podio más alto.
En semifinales, Flores y Torres derrotaron a las canadienses Darby Dunn y Alison McKay con parciales de 21‑15, 15‑21 y 15‑11, logrando una clasificación histórica a la final.
Esta victoria representa la segunda medalla de oro para la dupla en el Tour, después de haber obtenido el bronce en la tercera etapa (11 de mayo) al vencer a la pareja dominicana de Almanzar y Payano en tres sets (21‑19, 15‑21, 15‑10).
El triunfo se produce en un momento clave, ya que ambas atletas se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, donde son consideradas favoritas para subir al podio.
La siguiente parada del Tour NORCECA será la quinta etapa, programada del 22 al 24 de mayo en Madero, Tamaulipas, territorio mexicano donde el equipo buscará seguir alimentando el entusiasmo de su afición.