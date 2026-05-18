Selección mexicana de voleibol de playa se alza con oro en el Tour NORCECA 2026 en Nicaragua

...

La dupla mexicana Abril Flores y Susana Torres ganó la medalla de oro en la cuarta etapa del Tour NORCECA 2026, al vencer a la pareja estadounidense en la final de San Juan del Sur, consolidando el buen nivel del voleibol de playa mexicano de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/05/2026 09:59 AM.
En Deportes y editada el 18/05/2026 12:42 PM.