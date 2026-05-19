José Mourinho regresará al Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid ha iniciado conversaciones avanzadas para reincorporar a José Mourinho como director técnico, según fuentes de ESPN y varios medios europeos. El portugués, quien dirigió al club entre 2010 y 2013, reemplazaría a Álvaro Arbeloa, interino tras el despido de Xabi Alonso.
El acuerdo, aún verbal, contempla la rescisión anticipada del contrato de Mourinho con el Benfica, donde estaba vinculado hasta 2027. El club portugués recibiría una compensación de 7 millones de euros por la salida del entrenador, sin que se haya firmado documentación oficial.
En su primera etapa en la Casa Blanca, Mourinho conquistó tres títulos: LaLiga 2011‑12, la Copa del Rey 2010‑11 y la Supercopa de España 2012, y mantuvo una rivalidad histórica con Pep Guardiola. El regreso del técnico se produce después de una temporada sin trofeos para el Real Madrid y con problemas internos en el vestuario.
Arbeloa, quien asumió el cargo interino, tendría un futuro incierto dentro del club; se rumorea que podría permanecer en una función administrativa, aunque no se ha confirmado su destino definitivo.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha manifestado su confianza en que la experiencia y la mentalidad ganadora de Mourinho son esenciales para devolver al equipo a la élite europea. Mientras tanto, el entrenador ha reconocido que su representante mantiene contactos con la directiva merengue, aunque también ha recibido una oferta de renovación del Benfica.
Si se concreta, la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid marcaría el regreso de uno de los técnicos más polémicos y exitosos del fútbol contemporáneo, con la expectativa de restaurar la gloria del club en la próxima temporada.