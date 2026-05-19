José Mourinho regresará al Real Madrid para la próxima temporada

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Según reportes de medios españoles e internacionales, el portugués José Mourinho volverá a ser director técnico del Real Madrid, sustituyendo a Álvaro Arbeloa y rescindiendo su contrato con el Benfica por una compensación de 7 millones de euros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/05/2026 08:11 AM.
En Deportes y editada el 19/05/2026 08:21 AM.