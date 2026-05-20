Confirmado: Antonio Mohamed seguirá al frente de Toluca para la próxima temporada

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La directiva del Deportivo Toluca ha desmentido los rumores y confirmó que el entrenador argentino Antonio Mohamed continuará al mando del equipo, con contrato vigente por un año más y respaldo institucional para los retos de la Copa de Campeones CONCACAF y la Liga MX 2026‑27.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:50 AM.
En Deportes y editada el 20/05/2026 10:08 AM.