Confirmado: Antonio Mohamed seguirá al frente de Toluca para la próxima temporada

La directiva del Toluca disipó cualquier duda sobre el futuro del técnico argentino Antonio Mohamed, al confirmar que permanecerá al frente del plantel para la próxima temporada. El club reiteró que el contrato del entrenador sigue vigente por un año más y que su proyecto cuenta con el respaldo absoluto de la dirigencia.
Durante los últimos días, diversos medios deportivos y redes sociales alimentaron rumores sobre una posible salida de Mohamed, señalando supuestos intereses de equipos tanto nacionales como del extranjero, principalmente de su país natal, Argentina. Estas especulaciones generaron inquietud entre la afición y un clima de incertidumbre alrededor del club mexiquense.
Frente a ello, el presidente del club, Francisco Suinaga, declaró que “el tema de la continuidad ni siquiera se ha tocado” y subrayó la satisfacción de la directiva y del cuerpo técnico con la situación actual del equipo. El enfoque principal, según la dirigencia, es la final de la Copa de Campeones CONCACAF que se disputará el 30 de mayo, y no existen argumentos para contemplar un cambio de entrenador.
La aclaración oficial busca brindar certidumbre al plantel y a la afición, pues la estabilidad es considerada esencial para afrontar los compromisos inmediatos y los retos del próximo año. Suinaga enfatizó que la armonía entre afición, directiva y cuerpo técnico permanece fuerte, y que no se está evaluando ni discutiendo la permanencia de Mohamed.
Desde su llegada, Mohamed ha consolidado su perfil como referente del Toluca, basando su proyecto en su experiencia y resultados positivos. Aunque el equipo no logró el tricampeonato en la Liga MX, la institución valora los logros alcanzados, como la competencia sostenida por títulos y el fortalecimiento del ambiente competitivo en el vestuario.
El objetivo inmediato del club es conquistar la Copa de Campeones CONCACAF y, de ser necesario, reconstruir la plantilla para los desafíos de 2026‑27. El respaldo institucional al proyecto de Mohamed constituye la base para la siguiente etapa de los Diablos Rojos.