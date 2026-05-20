Bomba en el City: Guardiola pone en duda su futuro tras perder la Premier y desata incertidumbre

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El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, declaró que se reunirá con la directiva del club al término de la temporada para decidir su futuro, después de que un empate 1‑1 contra Bournemouth sellara el título de la Premier League al Arsenal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 20/05/2026 10:26 AM.