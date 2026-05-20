Bomba en el City: Guardiola pone en duda su futuro tras perder la Premier y desata incertidumbre

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, confirmó que mantendrá una reunión con la directiva del club al concluir la temporada para definir su continuidad o posible salida. La declaración se produce tras el empate 1‑1 contra el Bournemouth en el Vitality Stadium, resultado que puso fin a las esperanzas del City de disputar el título de la Premier League y consagró al Arsenal como campeón después de 22 años.
El técnico de 55 años, quien asumió el cargo en 2016, señaló que "tengo que hablar con mi presidente" antes de tomar cualquier decisión. Hasta el momento, no ha descartado ni confirmado su permanencia, dejando en el aire el futuro del entrenador que ha llevado al club a una era de éxitos sin precedentes.
Desde su llegada, Guardiola ha conseguido 20 trofeos con el City, entre los que destacan seis títulos de la Premier League, una UEFA Champions League y múltiples copas nacionales. Su posible marcha marcaría el fin de uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol inglés.
Las especulaciones sobre su salida se intensificaron el lunes pasado, cuando varios medios informaron que el técnico abandonaría el club tras el último partido de la liga, programado para el domingo contra el Aston Villa. De confirmarse, el club tendría que iniciar la búsqueda de un nuevo director técnico de cara a la próxima temporada.
Mientras tanto, el Manchester City se prepara para su último compromiso de la campaña, mientras los aficionados y la prensa esperan la respuesta oficial del club y del propio Guardiola.