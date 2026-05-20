Morena cierra la puerta al “Travieso” Arce y el PT lo perfila como su carta política

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El ex púgil mexicano, cinco veces campeón mundial, fue descartado por la presidenta nacional de Morena como candidato. Ante la negativa, el dirigente deportivo explora una afiliación con el Partido del Trabajo, que evaluaría su postulación para próximas contiendas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:53 AM.
En Deportes y editada el 20/05/2026 11:46 AM.