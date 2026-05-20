Morena cierra la puerta al “Travieso” Arce y el PT lo perfila como su carta política

El 18 de mayo de 2026 la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció públicamente que la candidatura de Jorge "El Travieso" Arce no será aceptada por el partido, citando antecedentes polémicos y la falta de respaldo interno. Con la puerta de la Cuarta Transformación cerrada, el ex campeón mundial de boxeo vuelve a ser mencionado como posible aspirante del Partido del Trabajo (PT), que estudia formalmente su incorporación para elecciones próximas, ya sea en Sinaloa o a nivel federal.
Jorge Armando Arce Armenta, nacido el 27 de julio de 1979 en Los Mochis, Sinaloa, se consagró como el primer mexicano en obtener títulos mundiales en cinco divisiones diferentes (minimosca, mosca, supermosca, gallo y supergallo). Su carrera profesional, que inició en 1996, culminó con 62 victorias (46 por nocaut), siete derrotas y dos empates, y lo llevó a la fama tras triunfos como el campeonato minimosca del CMB contra Yo‑Sam Choi (2002) y la victoria sobre Wilfredo Vázquez Jr. (2011) por el cinturón supergallo de la OMB.
Tras retirarse en 2014, Arce incursionó en la televisión (programas como Exatlón México, La Isla y MasterChef) y, en 2024, dio sus primeros pasos en la política al postularse como candidato a diputado federal por Hermosillo, Sonora, bajo la coalición PAN‑PRI‑PRD. Su campaña, acompañada de Xóchitl Gálvez, se centró en trasladar la disciplina del ring a la labor legislativa, bajo el lema “Así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente”. La candidatura no prosperó, en parte por críticas a su origen sonorense y la escasa base local.
En 2025 Arce manifestó su intención de integrarse a Morena, argumentando afinidad con los principios de la Cuarta Transformación y el deseo de impulsar el deporte como herramienta contra la violencia y las adicciones. Sin embargo, la publicación de un video en el que aparecía junto a la diputada Diana Karina Barreras, insinuando aspiraciones para procesos estatales en Sonora en 2027, provocó la reacción de Montiel Reyes, quien recordó que Arce había calificado a Morena de “narco partido” durante su paso por el PAN.
Con la candidatura morenista descartada, el PT evalúa la posibilidad de aprovechar el reconocimiento nacional de Arce. El partido considera que su figura puede atraer a sectores jóvenes y deportistas, y está analizando una posible candidatura en su estado natal o una lista federal. Mientras tanto, Arce ha reiterado su compromiso con la gente, declarando: “No me quisieron en Morena porque no soy político de carrera… pero yo quiero trabajar por la gente”.