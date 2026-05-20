José Ramón Fernández niega haber perdonado a David Faitelson

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El veterano periodista deportivo José Ramón Fernández desmintió en su cuenta de X los rumores de una supuesta reconciliación con David Faitelson, calificándolos de falsos y reiterando que la brecha entre ambos sigue intacta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 09:09 AM.
En Deportes y editada el 20/05/2026 09:46 AM.