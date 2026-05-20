José Ramón Fernández niega haber perdonado a David Faitelson

José Ramón Fernández desmintió de inmediato los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta reconciliación con David Faitelson. En su cuenta oficial de X (antes Twitter) el comunicador escribió: “¿De qué hablan? No inventen noticias para ganar likes. Totalmente falso”. Con esa declaración dejó claro que no existió ninguna disculpa aceptada ni acercamiento entre los dos periodistas.
El origen del rumor se dio cuando el portal Contramuro publicó que Faitelson habría pedido perdón a Fernández y que este habría aceptado. La publicación se viralizó rápidamente, generando expectativas de una posible reconciliación entre dos de las figuras más polémicas del periodismo deportivo mexicano. Ante la difusión, Fernández reaccionó con la negación citada y el medio borró la información, poniendo fin al rumor.
La relación entre Fernández y Faitelson ha sido tensa desde hace años. El punto álgido se vivió durante la última ceremonia de votación al Salón de la Fama del Fútbol, cuando Faitelson intentó ofrecer una disculpa frontal a Fernández por desacuerdos surgidos tras su salida de Televisa. Fernández rechazó el gesto, calificándolo de estrategia de imagen y no de un intento genuino de reconciliación.
Además, el conflicto se agravó cuando Fernández acusó a Faitelson de consumir sustancias ilícitas, un episodio que, según él, selló definitivamente la ruptura de cualquier vínculo profesional o amistoso.
Hasta la fecha, Faitelson ha realizado actos públicos para intentar cerrar el capítulo, pero no ha logrado modificar la postura de Fernández, quien mantiene que las heridas siguen abiertas y que no hay planes de una reunión próxima.
En conclusión, los recientes hechos demuestran que, pese a la circulación de rumores y especulaciones en redes, la distancia entre José Ramón Fernández y David Faitelson permanece, sin indicios de una solución a sus diferencias en el ámbito del periodismo deportivo mexicano.