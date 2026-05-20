América anuncia salida de Paulo Víctor, pieza clave en la era tricampeona de Jardine

El Club América anunció la salida de Paulo Víctor, auxiliar técnico del cuerpo dirigido por André Jardine, mediante un mensaje de agradecimiento publicado en su cuenta oficial de X. El club resaltó su papel fundamental durante la etapa en la que el equipo acumuló seis títulos oficiales, entre ellos el tricampeonato de la Liga MX.
Durante los tres años de su paso por el conjunto azulcrema, Paulo Víctor colaboró estrechamente con Jardine en la transformación de las Águilas en un equipo dominante, logrando tres campeonatos de liga, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.
El técnico brasileño regresará a su país natal para asumir la dirección de las selecciones menores de la Verdeamarela, marcando el cierre de una etapa exitosa en la que se consolidó como pieza clave del cuerpo técnico.
El Club América expresó su gratitud con la frase “Fuiste, eres y serás siempre águila”, y agradeció el orgullo con que Paulo Víctor portó los colores del equipo y los triunfos alcanzados.