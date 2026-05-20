América anuncia salida de Paulo Víctor, pieza clave en la era tricampeona de Jardine

...

El auxiliar técnico brasileño Paulo Víctor concluye su ciclo de tres años en el Club América para regresar a Brasil y dirigir las selecciones menores, tras haber contribuido a seis títulos, incluido el tricampeonato de la Liga MX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/05/2026 08:42 AM.
En Deportes y editada el 20/05/2026 10:18 AM.