Cristiano Ronaldo y Al Nassr coronan su primera Liga Saudí

Cristiano Ronaldo se convirtió en el protagonista indiscutible de la jornada final de la Saudi Pro League al liderar al Al Nassr a un contundente 4‑1 sobre el Damac, asegurando así el primer campeonato de liga del conjunto saudí desde 2019.
El delantero portugués, de 41 años, anotó dos goles: un potente tiro libre en el minuto 63 y un remate de balón parado en el minuto 81 que selló el triunfo. Con estos tantos, Ronaldo alcanzó la cifra de 973 goles en su trayectoria profesional, quedando a solo 27 para romper la barrera de los mil.
El Al Nassr, dirigido por Jorge Jesús, llegó a la última jornada con una ventaja de dos puntos sobre el Al Hilal y mantuvo la ventaja hasta el pitazo final. El equipo también contó con la participación de figuras como Sadio Mané, Joao Félix y Kingsley Coman, quienes aportaron asistencias y goles clave durante el encuentro.
Este título representa el décimo trofeo de la carrera de Ronaldo y su primer campeonato de liga fuera de Europa, sumándose a la Copa de Campeones de Clubes Árabes 2023, que no está reconocida por la FIFA. Además, el delantero cerró la temporada como tercer máximo goleador de la liga saudí con 28 tantos.
Con la corona en el bolsillo, Al Nassr celebra su regreso a la élite del fútbol saudí, mientras que el Damac desciende a la segunda división. La hazaña de Ronaldo refuerza su legado como una de las mayores leyendas del deporte, acercándose cada vez más a su meta personal de mil goles.