Cristiano Ronaldo y Al Nassr coronan su primera Liga Saudí

...

El astro portugués levantó su décimo título con Al Nassr al anotar un doblete en la victoria 4‑1 ante Damac, alcanzando 973 goles en su carrera y poniendo al club de Riad a la cabeza de la Saudi Pro League por primera vez desde 2019.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 04:27 PM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 05:55 AM.