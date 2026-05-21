Daniela Rojas apunta a Los Ángeles 2028 tras asegurar plaza para Lima 2027

Con apenas 21 años y una trayectoria respaldada por medallas internacionales, la luchadora mexicana Daniela Rojas Chávez inició de forma positiva el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 al obtener la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas celebrado en Estados Unidos.
Rojas, subcampeona mundial Sub‑20, declaró que su principal objetivo es convertirse en campeona olímpica y servir de inspiración a otras personas interesadas en el deporte de alto rendimiento: “Así como hay deportistas que me han inspirado, yo tengo el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos para inspirar a más gente y hacerles saber que sí se puede”.
La atleta explicó que el reciente Campeonato Panamericano representó una experiencia distinta dentro de su carrera, pues logró disfrutar la competencia a pesar de la presión habitual: “Los deportistas solemos estar llenos de presión o de estrés, pero este torneo lo disfruté mucho, a pesar de que no logré el objetivo que era el oro”.
El bronce también significó cumplir una meta que perseguía desde la edición pasada de los Juegos Panamericanos Junior: “Antes de entrar a los combates pude sonreír y sentirme agradecida de estar ahí, además que venía buscando esta clasificación desde los Juegos Panamericanos Junior del año pasado”.
Con la clasificación en mano, Rojas continuará su preparación para próximos eventos como los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, el Campeonato Panamericano Sub‑23 y el Campeonato Mundial de Mayores.
La luchadora también resaltó el crecimiento y la mayor visibilidad de las mujeres en el deporte mexicano, y subrayó la importancia del respaldo institucional: “Las mujeres somos fuertes, somos guerreras y podemos hacer lo que nosotras queramos”.
Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FEMELA) para apoyar a los deportistas: “El trabajo conjunto de la CONADE y la FEMELA tiene muchísima importancia porque hay cosas que nosotros no creemos que nos pueden afectar, pero esos pequeños detalles hacen la diferencia”.