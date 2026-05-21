Daniela Rojas apunta a Los Ángeles 2028 tras asegurar plaza para Lima 2027

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La luchadora mexicana de 21 años, Daniela Rojas Chávez, se clasificó para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y ya visualiza su meta olímpica para Los Ángeles 2028, destacando la importancia del apoyo institucional y el crecimiento del deporte femenino en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 09:10 AM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 10:53 AM.