Matías Almeyda asume como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey

El club Rayados de Monterrey anunció oficialmente la firma de un contrato de dos años con el entrenador argentino Matías Almeyda, quien asumirá el cargo a partir del 1 de junio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada del Apertura 2026.
El nombramiento llega tras una temporada decepcionante en la que el conjunto regiomontano quedó fuera de la Liguilla de la Clausura 2026, a pesar de la considerable inversión en jugadores de talla internacional y en el cuerpo técnico. La directiva de Rayados busca con Almeyda iniciar una etapa renovada que devuelva al equipo a la lucha por los títulos nacionales e internacionales.
Almeyda, que cuenta con experiencia previa en la Liga MX al dirigir a Guadalajara y con un paso reciente por el fútbol europeo, tendrá la responsabilidad de evaluar integralmente la plantilla actual, definir posibles refuerzos estratégicos y establecer los objetivos de competencia para la próxima campaña.
La presentación formal del nuevo técnico está programada antes del inicio de la pretemporada, y se espera que el cuerpo técnico encabezado por Almeyda supervise de cerca el trabajo de preparación, con la meta de reimpulsar el protagonismo de Rayados en la competición.
El acuerdo, resultado de varias semanas de negociaciones, refleja el interés del club por reencauzar su rumbo deportivo y responder a la molestia de la afición tras los resultados por debajo de lo esperado en la temporada anterior.