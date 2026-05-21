Matías Almeyda asume como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey

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Rayados de Monterrey firmó un contrato de dos años con el técnico argentino Matías Almeyda, quien tomará el mando a partir del 1 de junio para dirigir la pretemporada y el Apertura 2026, buscando revertir la ausencia del equipo en la Liguilla de la Clausura 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:38 AM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 11:42 AM.