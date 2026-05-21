“Ya está grande”: Mbilli desafía a Canelo y pone en juego su legado en Arabia Saudí

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El campeón invicto francés Christian Mbilli declaró que Saúl Álvarez ha superado su mejor forma física, pero sigue siendo un rival peligroso, de cara al duelo por el título WBC de 168 libras que se disputará en Arabia Saudita.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 12:40 PM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 12:59 PM.