“Ya está grande”: Mbilli desafía a Canelo y pone en juego su legado en Arabia Saudí

El próximo 12 de septiembre, el boxeador francés Christian Mbilli se medirá con Saúl "Canelo" Álvarez en el Al‑Maktoum Stadium de Riad, Arabia Saudí, por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la categoría de supermediano (168 lb). La cita, anunciada por la promotora del jeque Turki Al‑Alshikh, representa una oportunidad crucial para ambos pugilistas.
En entrevista con The Ring, Mbilli afirmó que llega en un mejor momento que el mexicano, señalando que "Canelo ya está muy grande". El francés explicó que el tapatío no es el mismo de hace diez o cinco años, pero sigue siendo "uno de los mejores rivales de la división" y se ubica entre los dos o tres mejores boxeadores del peso.
Con 31 años, Mbilli mantiene un récord impecable de 29 victorias (24 por nocaut), 0 derrotas y 1 empate. Su último combate, contra Lester Martínez, fue calificado como el "combate del año" y terminó en empate dividido (97‑93 a favor de Martínez, 96‑94 a favor de Mbilli y 95‑95). Ambos peleadores conservaron su estatus invicto.
Por su parte, Canelo Álvarez busca recomponerse tras la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford el 13 de septiembre pasado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y tras una reciente cirugía de codo. El mexicano, de 37 años, ha manifestado su intención de retirarse al cumplir ese mismo número de años, coincidiendo con la finalización de su contrato con el promotor saudí.
El enfrentamiento de Riad será, por tanto, una prueba decisiva: Mbilli intentará defender por primera vez el cinturón que le otorgó la WBC, mientras que Álvarez tratará de volver a la cima y cerrar su carrera con una victoria que justifique su legado.