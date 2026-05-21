Muere Kyle Busch, leyenda de la NASCAR, a los 41 años

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El mundo de las carreras de Estados Unidos está de luto tras la repentina muerte del bicampeón de la NASCAR Cup Series, Kyle Busch, quien falleció a los 41 años tras una enfermedad no especificada que lo hospitalizó la semana pasada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 04:27 PM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 05:59 AM.