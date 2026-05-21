Muere Kyle Busch, leyenda de la NASCAR, a los 41 años

El piloto estadounidense Kyle Busch, bicampeón de la NASCAR Cup Series y una de las figuras más ganadoras de la historia del automovilismo, falleció este jueves a los 41 años. La organización NASCAR confirmó su deceso después de que el piloto fuera hospitalizado la semana pasada por una enfermedad no revelada que no pudo superar.
En un comunicado conjunto firmado por la familia Busch, el equipo Richard Childress Racing y NASCAR, se describió a Busch como "un talento excepcional, de esos que aparecen una vez en cada generación", resaltando su aguerrida pasión y profundo amor por el deporte y sus aficionados.
Los primeros indicios de su delicado estado de salud surgieron el 10 de mayo, durante la carrera en Watkins Glen, cuando el piloto solicitó asistencia médica urgente tras cruzar la meta. Posteriormente, confirmó que padecía una tos considerable y, el jueves por la mañana, sus redes oficiales anunciaron que se perdería la Coca‑Cola 600 en Charlotte Motor Speedway para recibir tratamiento, antes de confirmarse su fallecimiento.
Conocido como "Rowdy", Busch dejó una huella imborrable en las pistas: acumuló 234 victorias combinadas entre la NASCAR Cup Series, la Xfinity Series y la Truck Series, récord que supera a cualquier otro piloto en la categoría. Además, obtuvo dos campeonatos de la Cup Series (2015 y 2019) y, apenas dos semanas antes de su muerte, dominó la KDI Office Technology 200 en Dover Motor Speedway, logrando la pole position y la victoria.
Su estilo agresivo y su confianza desafiante le granjearon tanto admiradores como detractores, pero su talento y carisma lo consolidaron como una de las máximas figuras de los stock cars durante más de dos décadas.
La comunidad del automovilismo y los aficionados de todo el mundo rinden homenaje a Kyle Busch, recordando su legado y la pasión que imprimió en cada carrera.