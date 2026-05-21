"No lo conseguí": Rafa Nadal rompe el silencio sobre su declive físico en su documental

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El tenista español, de 39 años, anunció que su nueva serie documental en Netflix, que se estrenará el 29 de mayo durante Roland Garros, mostrará su proceso de recuperación tras una lesión de cadera y la aceptación de su retiro del circuito.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 09:12 AM.