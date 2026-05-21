"No lo conseguí": Rafa Nadal rompe el silencio sobre su declive físico en su documental

Rafa Nadal declaró a la AFP que su objetivo con la serie documental que Netflix lanzará el 29 de mayo es ser "transparente" y "sincero". El proyecto, titulado RAFA, ofrece acceso sin precedentes a la vida del tenista durante su última temporada en activo, cuando intentó recuperarse de una operación de cadera que limitó su rendimiento.
El ex‑campeón de Roland Garros, quien ha conquistado el torneo francés 14 veces, explicó que la serie captura sus dudas, incertidumbre y, finalmente, la aceptación de que no lograría volver al 100 % de su condición física. "No lo conseguí. Intenté competir, pero no pude recuperarme al 100 %", afirmó Nadal.
El tenista reconoció que, aunque no consideraba esencial mostrar esa etapa dolorosa, aceptó la sugerencia de personas de confianza que lo rodean y que poseen experiencia en la industria del entretenimiento. "Seguí su consejo y aquí estamos. Espero que os guste", concluyó.
La serie se estrenará en plena edición de Roland Garros, que comienza este domingo y se extenderá hasta el 7 de junio, coincidencia que subraya la estrecha relación entre la figura de Nadal y el torneo parisino, donde además se erigió una estatua en su honor.