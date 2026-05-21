Detienen a Omar Chávez, hijo del legendario boxeador, en Culiacán

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Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado por la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa y trasladado al Centro Penitenciario Aguaruto; aún se desconocen los motivos del aseguramiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 08:41 AM.