Detienen a Omar Chávez, hijo del legendario boxeador, en Culiacán

La madrugada de este miércoles, a las 8:53 a.m., la Policía Estatal Preventiva detuvo a Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez, en la capital sinaloense. Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el joven boxeador fue puesto a disposición de la autoridad y trasladado al Centro Penitenciario Aguaruto.
El documento de detención describe su aspecto físico: complexión delgada, tez morena clara, cabello corto castaño, y la vestimenta que llevaba al momento del arresto – camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros. Hasta el cierre de la mañana, ninguna autoridad judicial o corporación de seguridad había revelado si el caso está vinculado a una investigación en curso o si existe una orden de aprehensión.
El arresto de Omar ocurre en medio de una serie de problemas legales que han afectado a la familia Chávez. En julio de 2025, Julio César Chávez Jr. fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, pocos días después de su combate contra Jake Paul, bajo sospechas de vínculos con delincuencia organizada. Anteriormente, en enero de 2024, Chávez Jr. había sido arrestado en Los Ángeles por posesión ilegal de arma de fuego.
Las autoridades de Sinaloa no han emitido comunicados oficiales que aclaren la causa del aseguramiento de Omar Chávez, y la familia no ha hecho declaraciones públicas al respecto. El caso sigue bajo investigación y se espera mayor información en los próximos días.