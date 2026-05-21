Renata Zarazúa conocerá a Diana Shnaider en la primera ronda de Roland Garros 2026

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El cuadro principal de Roland Garros 2026 se definió y la tenista mexicana Renata Zarazúa se medirá contra la rusa Diana Shnaider en la ronda de apertura, un duelo que podría abrirle la puerta a enfrentamientos con jugadoras de mayor ranking.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/05/2026 11:46 AM.
En Deportes y editada el 21/05/2026 12:06 PM.