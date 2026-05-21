Renata Zarazúa conocerá a Diana Shnaider en la primera ronda de Roland Garros 2026

Los cruces del cuadro principal de Roland Garros 2026 se confirmaron este jueves, revelando el primer adversario de la mexicana Renata Zarazúa: la rusa Diana Shnaider, actual número 25 del ranking WTA.
Tras un inicio de temporada complicado, en el que la mexicana no superó la fase de grupos del Australian Open, Zarazúa busca reencontrar su mejor nivel en la arcilla parisina y avanzar en su segundo Grand Slam del año.
El certamen iniciará el domingo 24 de mayo, en la madrugada mexicana. Los horarios exactos del partido de Zarazúa aún no se han confirmado, por lo que los aficionados deberán estar atentos a las actualizaciones oficiales.