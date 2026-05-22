“Bienvenidos a mi casa”: María Lorena Ramírez invita a México a correr con orgullo en Barrancas

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La corredora rarámuri y embajadora deportiva, María Lorena Ramírez, anunció en la Conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum la carrera “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026”, que se realizará los días 6 y 7 de junio en las Barrancas del Cobre, municipio de Urique, Chihuahua, con tres distancias, actividades culturales y cupo limitado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 12:04 PM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 01:10 PM.