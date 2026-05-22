“Bienvenidos a mi casa”: María Lorena Ramírez invita a México a correr con orgullo en Barrancas

La ultramaratonista rarámuri María Lorena Ramírez, presente en la Conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, invitó a corredores de todo México a participar en la nueva edición de la carrera “México Imparable: Raíces de Barrancas 2026”. El evento se llevará a cabo en las Barrancas del Cobre, municipio de Urique, los 6 y 7 de junio, y está diseñado para reunir a atletas de diferentes niveles mediante tres recorridos de distinta longitud.
Según la atleta, las Barrancas del Cobre son el escenario natural ideal para la competencia, pues representan un símbolo cultural para el pueblo rarámuri y un reto único para los corredores. Los circuitos atravesarán parajes emblemáticos como el Valle de los Hongos y la zona de Los Sabinos, combinando altitud, paisajes imponentes y riqueza cultural.
La organización ofrece un paquete de inscripción que incluye kit oficial (playera conmemorativa inspirada en el elemento aire y la iconografía rarámuri, número de corredor, medalla coleccionable), hidratación y asistencia médica en ruta. Las tarifas se han estructurado de forma accesible, pero el cupo es limitado por normas de preservación ambiental.
El programa de dos jornadas contempla actividades familiares y culturales, con la participación de atletas de élite, miembros de la familia Ramírez y delegaciones de corredores rarámuris de distintas comunidades de la Sierra Alta. La meta es fomentar la actividad física, el turismo responsable y el orgullo por la cultura local.
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse a través de los canales oficiales del evento. Como dice Lorena Ramírez, “Bienvenidos a mi casa”, invitando a todos a conocer la riqueza natural y cultural de Chihuahua.