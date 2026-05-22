FGR investiga a Aquivaldo Mosquera por presunta defraudación fiscal

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La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el excapitán del América, Aquivaldo Mosquera, por supuestas irregularidades fiscales entre 2014 y 2019. El caso, que pasó de un tribunal administrativo a uno penal, está detenido por una disputa de competencia judicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:46 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 09:20 AM.