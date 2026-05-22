FGR investiga a Aquivaldo Mosquera por presunta defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra Aquivaldo Mosquera, exjugador y excapitán del Club América, por presunto delito de defraudación fiscal. El expediente, identificado como FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022, cubre supuestas irregularidades en los ejercicios fiscales de 2014 a 2019.
Según los documentos judiciales, Mosquera habría presentado un amparo contra la indagatoria del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero. El caso, originalmente remitido al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, fue rechazado al considerarse de naturaleza penal. Posteriormente, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal también declinó su competencia, devolviendo el expediente al juzgado administrativo con la orden de reconsiderar la decisión.
En declaraciones de 2021, Mosquera aseguró que nunca tuvo problemas con el SAT y que cualquier requerimiento se resolvió con su contador. Sus abogados, en marzo de 2026, esperaban una solución mediante justicia alternativa, ya que la legislación permite acuerdos con el SAT para regularizar la situación.
La disputa de competencia entre los tribunales mantiene el proceso en pausa, y la autoridad competente deberá definir en los próximos días cuál juzgado asumirá el caso.
El exdefensor, de 44 años, nació el 22 de junio de 1981 y jugó en México para Pachuca y América, donde se destacó como líder y anotó el gol decisivo en la final del Clausura 2013. La investigación ha afectado su carrera, impidiéndole ejercer como embajador del América en Estados Unidos.
El futuro legal de Mosquera dependerá de la resolución sobre la competencia judicial y de la posible solución administrativa del tema fiscal.