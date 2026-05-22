Guillermo Almada confirma que no seguirá al frente del Real Oviedo

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El técnico uruguayo Guillermo Almada anunció que su etapa en el Real Oviedo termina tras el descenso del club a Segunda División, dejando sin definir su próximo destino profesional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:14 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 09:09 AM.