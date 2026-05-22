Julio César Chávez explica el arresto de su hijo Omar y confirma su regreso a casa

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El legendario boxeador reveló que la detención de Omar Chávez se debió a una pelea doméstica, que el joven boxeador fue vinculado a proceso por violencia familiar pero seguirá en libertad y ya se encuentra en su domicilio tras pasar por el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 09:56 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 10:06 AM.