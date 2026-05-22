Julio César Chávez explica el arresto de su hijo Omar y confirma su regreso a casa

Después de varios días de silencio, Julio César Chávez rompió el mutismo y explicó las circunstancias que llevaron al arresto de su segundo hijo, Omar Chávez. Según el Gran Campeón Mexicano, la detención se originó en una disputa con su actual pareja, lo que derivó en una denuncia por presunto delito de violencia familiar.
Omar Chávez compareció ante la Sede de Justicia Penal Acuasotrio y Oral, ubicada en la zona de Aguaruto, donde se celebró la audiencia judicial. Un día después, el juez lo vinculó a proceso por el mencionado delito, pero determinó que continuará su proceso en libertad, permitiéndole regresar a su hogar.
Tras su liberación, el exboxeador compartió en sus redes sociales un video en el que Omar juega basquetbol con sus primos, mostrando una faceta más familiar y alejada de la polémica. Además, el joven pugilista se declaró listo para retomar su carrera en el ring, afirmando: "Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto, gracias a Dios".
El caso ha generado amplio debate en la opinión pública, pues la figura de la familia Chávez sigue siendo un referente del deporte mexicano. Las autoridades continúan investigando los hechos y el proceso judicial seguirá su curso.