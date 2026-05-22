Knicks aplastan a los Cavaliers 109-93 y se adelantan 2-0 en la Final de Conferencia Este

...

Los New York Knicks lograron una victoria contundente (109-93) sobre los Cleveland Cavaliers en el Juego 2 de la Final de Conferencia Este, ampliando su ventaja a 2-0 y alcanzando su novena victoria consecutiva en los playoffs.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:45 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 09:22 AM.