Knicks aplastan a los Cavaliers 109-93 y se adelantan 2-0 en la Final de Conferencia Este

En una noche de dominio total, los Knicks vencieron a los Cavaliers 109‑93 en el Madison Square Garden, consolidando un 2‑0 en la serie de la Final de Conferencia Este de la NBA.
Jalen Brunson, aunque anotó solo 19 puntos, registró 14 asistencias, la mayor cifra para un jugador de los Knicks en un partido de postemporada desde la era de Charlie Ward (1998). Además, jugó más de 40 minutos por segundo partido consecutivo en la serie.
Por el lado de Cleveland, Donovan Mitchell lideró la ofensiva con 26 puntos, pero el bajo porcentaje de tiro y la falta de apoyo en la pintura impidieron una respuesta efectiva.
Con la ventaja de 2‑0, los Knicks intentarán mantener su impulso y acercarse a su primera aparición en la Final de la NBA desde 1999.