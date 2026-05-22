Xavier Aguirre confirma que la lista de convocados para el Mundial 2026 sigue abierta

En una conferencia de prensa celebrada el 21 de mayo, el técnico Javier Aguirre informó que la lista de convocados para la Selección Mexicana al Mundial 2026 permanece abierta. El entrenador subrayó que ningún jugador tiene asegurado su puesto y que el desempeño en las próximas semanas será determinante para definir la nómina definitiva.
Aguirre enfatizó que los futbolistas de la Liga MX están bajo observación constante y que pueden ser considerados para los 26 lugares disponibles, aun sin haber sido llamados al Centro de Alto Rendimiento (CAR). Señaló específicamente a jugadores de Pumas y Cruz Azul, clubes que disputarán la final del Clausura 2026, como opciones viables para la convocatoria.
El técnico explicó que el cuerpo técnico evaluará el rendimiento tanto en la liga local como en partidos internacionales, y que la regularidad y el nivel sobresaliente serán los criterios clave para la selección final. "Aquí no hay nadie que esté seguro de momento; me gusta que levanten la mano, es un orgullo ver tanta ilusión por vestir la camiseta nacional", afirmó Aguirre.
Con menos de un mes para el inicio del torneo, la expectativa crece entre clubes y jugadores, quienes buscan consolidar su posición en la lista antes de que se cierre la convocatoria definitiva.