Xavier Aguirre confirma que la lista de convocados para el Mundial 2026 sigue abierta

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El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, declaró que ningún futbolista tiene garantizado su puesto y que los jugadores de la Liga MX aún pueden ganarse un lugar en la convocatoria final de 26 futbolistas para el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:39 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 09:06 AM.