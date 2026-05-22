Nolan Smith Jr. es arrestado por conducir a 135 mph en Georgia

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El ala defensiva de los Philadelphia Eagles, Nolan Smith Jr., fue detenido por exceso de velocidad y conducción temeraria tras ser sorprendido a 135 millas por hora en una zona de 70 mph. Pagó fianza y será liberado, con audiencia programada para el 15 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/05/2026 08:14 AM.
En Deportes y editada el 22/05/2026 09:07 AM.