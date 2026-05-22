Nolan Smith Jr. es arrestado por conducir a 135 mph en Georgia

El ala defensiva de los Philadelphia Eagles, Nolan Smith Jr., fue arrestado la semana pasada en el condado de Twiggs, Georgia, por conducir a 135 millas por hora en una zona donde el límite es de 70 mph, según informó la Oficina del Sheriff del condado.
Smith, originario de Savannah, Georgia, y seleccionado por los Eagles con la 30ª elección del Draft de la NFL 2023, recibió citaciones por exceso de velocidad y conducción temeraria. Pagó la fianza y fue puesto en libertad poco después de su detención el 15 de mayo.
El jugador ha acumulado, en tres temporadas, 25 sacks al quarterback, 10.5 capturas, 10 tacleadas para pérdida de yardas, dos balones sueltos forzados y dos recuperaciones de balón suelto. Durante los playoffs del Super Bowl LIX, registró cinco sacks al quarterback, cuatro capturas y cuatro tacleadas para pérdida de yardas, contribuyendo al avance del equipo.
Smith se hizo conocido por permanecer en el campo en la victoria de los Eagles 40-22 sobre los Chiefs en el Super Bowl, a pesar de sufrir un desgarro de tríceps que requirió cirugía posterior.
El equipo iniciará sus actividades organizadas el martes. Smith tiene una audiencia programada para el 15 de julio; sin embargo, un representante de la oficina del sheriff indicó que no será necesario presentarse si paga las multas correspondientes.
Un portavoz de los Eagles no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.
Este arresto convierte a Smith en el último jugador, actual o ex‑jugador, de la Universidad de Georgia en enfrentar cargos por infracciones de tránsito. Su compañero de equipo, Jalen Carter, recibió 12 meses de libertad condicional y una multa de mil dólares en 2023 tras declararse “no contest” ante cargos menores de conducción temeraria relacionados con un accidente que dejó fallecidos al liniero ofensivo Devin Willock y a la reclutadora Chandler LeCroy.