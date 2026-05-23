Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizan su primer cara a cara en Egipto

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Saúl ‘Canelo’ Álvarez (33) y el invicto Christian Mbilli (31) se reunieron en las Pirámides de Giza para sellar la esperada pelea del 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudí, dentro del evento “México contra el Mundo”. El combate, que pondrá en juego el título del CMB, marca el regreso de Canelo tras su derrota y cirugía de codo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:36 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 06:20 AM.