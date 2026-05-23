Canelo Álvarez y Christian Mbilli protagonizan su primer cara a cara en Egipto

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli sostuvieron su primer encuentro cara a cara frente a las Pirámides de Giza, confirmando la fecha y el escenario de su próximo duelo: el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudí, bajo la cartelera “México contra el Mundo”.
Tras perder los títulos de peso supermediano (168 lb) ante Terence Crawford en 2025, Canelo busca retomar el camino del triunfo durante el mes patrio, ahora en Oriente Medio. El boxeador mexicano mantiene un contrato de cuatro peleas con el promotor Turki Alalshikh, y la cita con Mbilli será la primera de esa serie.
Christian Mbilli ostenta una hoja invicta de 29 triunfos (24 nocauts) y un empate con Lester Martínez (2025). Su potente pegada y su juventud lo convierten en un rival de cuidado para el veterano mexicano.
Ambos púgiles iniciarán sus campamentos de entrenamiento en sus respectivas bases, con la expectativa de que la pelea se celebre en el estadio de Riad, bajo la supervisión de la comisión saudí de boxeo. La fecha del 12 de septiembre ya está confirmada y se espera una alta demanda de boletos tanto en México como en el extranjero.