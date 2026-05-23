Casemiro, el posible gran refuerzo del Inter Miami antes del parón de la MLS

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El mediocampista brasileño Casemiro, recién salido del Manchester United, está a punto de cerrar su fichaje con el Inter Miami, lo que reforzaría el mediocampo del equipo liderado por Lionel Messi durante el receso de la MLS por el Mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/05/2026 09:35 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 06:25 AM.