Casemiro, el posible gran refuerzo del Inter Miami antes del parón de la MLS

Lionel Messi disputará este domingo su último partido con el Inter Miami antes del receso de dos meses que la MLS tomará para el Mundial de Norteamérica. En medio de la expectación, el mediocampista brasileño Casemiro, de 34 años, parece estar a punto de firmar con la franquicia copropiedad de David Beckham.
Según reportes de varios medios, el exjugador del Real Madrid y del Manchester United habría concluido su etapa en Inglaterra y estaría ultimando los detalles de su mudanza a la MLS. Aunque la directiva del Inter Miami no ha confirmado oficialmente el fichaje, el rumor se ha convertido en un "secreto a voces" dentro del vestuario.
El entrenador Guillermo Hoyos, quien sustituyó a Javier Mascherano en abril, declaró que el club evaluará refuerzos para la segunda mitad de la temporada, sin mencionar explícitamente a Casemiro. "A partir de esta semana que termina, es obvio que tiene que haber charlas respectivas", señaló el técnico argentino.
De concretarse la operación, Casemiro asumiría el timón del mediocampo, que quedó desprovisto de liderazgo tras la retirada de Sergio Busquets en diciembre. Su experiencia defensiva y capacidad de distribución serían cruciales para equilibrar una defensa que ha concedido 24 goles en 14 jornadas, mientras el ataque, liderado por Messi, ha anotado 33.
El Inter Miami ocupa la segunda posición de la Conferencia Este con 28 puntos, a dos unidades del Nashville SC. El próximo domingo buscará su cuarto triunfo consecutivo ante el Philadelphia Union, el equipo con peor desempeño del torneo.
Con la eliminación de la Concacaf Champions Cup, el objetivo principal del club es revalidar el título de la MLS, hazaña que ninguna franquicia ha logrado en más de una década. Mientras tanto, Messi se prepara para liderar a Argentina en la Copa del Mundo, tras una temporada en la que ha acumulado 12 goles y 6 asistencias.
El posible fichaje de Casemiro podría verse reflejado en el campo cuando el Inter reciba al Chicago Fire el 22 de julio, fecha en la que la MLS reanudará sus actividades.