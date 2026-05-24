América se corona campeón de la Concacaf W Champions Cup 2026

En una noche vibrante en el Estadio Hidalgo, el América femenino se alzó con el trofeo de la Concacaf W Champions Cup 2025/26 tras vencer 5-3 al Washington Spirit de Estados Unidos. Dirigidas por el técnico español Ángel Villacampa, Las Águilas lograron su primer título internacional, consolidándose como una potencia emergente del fútbol femenino en la región.
El marcador se abrió al minuto 22 con gol de Aylin Aviléz, y cinco minutos después la delantera brasileña Geyse da Silva amplió la ventaja al 2-0. Geyse, figura clave del equipo, anotó dos goles y dio una asistencia, demostrando su calidad y liderazgo en el ataque.
El Washington Spirit reaccionó a los 30 minutos con un gol de la italiana Sofia Cantore, reduciendo la diferencia a 2-1. En la segunda mitad, la marfileña Rosemonde Kouassi anotó un doblete (46' y 58'), poniendo al visitante al 3-2. Sin embargo, Geyse volvió a marcar al 61' para empatar 3-3.
La española Irene Guerrero, ingresó como sustituta al minuto 60 y, a los 79', anotó el gol de la victoria (4-3). El marcador se cerró 5-3 con el gol de Scarlett Camberos, asistida por Geyse en el tiempo de descuento (90+6').
Con este triunfo, el América aseguró su participación en la primera edición del Mundial de Clubes Femenino 2028, un hito histórico para el club y para el fútbol femenino mexicano.
En el partido por el tercer puesto, el Pachuca venció 3-0 al Gotham FC, mientras que el Club Universidad Nacional (las Tuzas) se impuso 3-2 al mismo rival, consolidando una jornada exitosa para los equipos mexicanos.