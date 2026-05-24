América se corona campeón de la Concacaf W Champions Cup 2026

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El Club América femenino ganó su primer título internacional al derrotar 5-3 al Washington Spirit en la final disputada en el Estadio Hidalgo de Pachuca. Con la victoria, Las Águilas aseguraron su boleto a la primera edición del Mundial de Clubes Femenino 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/05/2026 06:43 AM.
En Deportes y editada el 24/05/2026 07:04 AM.